وزير الأوقاف يشهد افتتاح توسعات المسجد الإسماعيلي

أدى وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية ، حيث شهد افتتاح توسعاته.





واستقبل أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة فى تمام الساعة العاشرة من اليوم الجمعة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال زيارته للإسماعيلية على رأس وفد من قيادات الوزارة.





وتضمن برنامج الزيارة عقد مؤتمرا موسعا مع قيادات الدعوة والأئمة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة فى الساعة العاشرة والنصف من صباح الجمعة .





ثم توجه لافتتاح توسعات المسجد الإسماعيلي الكبير " مسجد المطافى " بمنطقة عرايشية مصر بحى ثان وآداء شعائر صلاة الجمعة.