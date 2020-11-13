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رياضة

إصابة وسام بن يدر مهاجم منتخب فرنسا بفيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن إصابة وسام بن يدر لاعب نادي موناكو، ومنتخب الديوك، بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه بأنه تلقى نتيجة المسحة التي خضع لها بن يدر، والتي جاءت إيجابية، ليتم إسقاطه من قائمة المنتخب.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن بن يدر لم يتدرب مع المنتخب منذ ظهر أمس الخميس، ويخضع في الوقت الحالي للرعاية الطبية اللازمة.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة منتخب البرتغال غدًا السبت، والمنتخب السويدي يوم الثلاثاء المقبل، في دوري الأمم الأوروبية.

ولعب بن يدر للمنتخب الفرنسي 11 مباراة، واستطاع تسجيل هدفين للديوك.
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