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فن

كل الأشياء تتغير.. منة فضالى تبهر متابعيها من أحدث إطلالة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وظهرت منة فصالي بشعر طويل وعلقت على الصورة قائلة: "كل الاشياء تتغير ... حتي ما حسبته لن يتغير سيأتي عليه اليوم ويتغير ... لا شئ ثابت للابد .. العبره بالوقت ... في النهايه تغير".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتخرجت منة فضالي في كلية السياحة والفنادق، وعلى الرغم من أن دراستها بعيدة عن المجال الفني، إلا أن حبها للفن جعلها تدخل عالمه، بمساعدة والدتها التي فتحت الطريق أمامها.

كان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال، و"حمزة وبناته الخمسة"؛ و"عفاريت السيالة" في عام 2004.

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