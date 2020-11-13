تستهدف زعزعة أمن المنطقة.. سمير راغب: الرأي العام العالمي يدين تصرفات قطر.. فيديو

قال سمير راغب ، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية ، إن الجماعات الأرهابية المنتشرة بالشرق الأوسط ، هي أحد الأذرع القطرية ، التي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية .





وأضاف سمير راغب ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أنه الرأي العام العالمي يرفض التصرفات القطرية ، ويقف بحزم ضد قطر ، موضحا أن جماعة الإخوان الارهابية تحقق أهدافها من خلال زعمها أنها جماعة دينية .





وأشار "راغب" إلى أن هناك تغير مرتقب ، في الرأي العام العالمي ، بشأن التصرفات القطرية ، خاصة دولة بريطانيا التي تسبب قطر في انتهاكها ، في الفترة الأخيرة .





وفي ذات السياق ، لفت مدير تحرير جريدة الأهرام ، أشرف العشري ، إلى أن هناك ارتباط وثيق بين قطر والجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط ودول أوروبا ، مؤكدا أنه لا توجد علاقة وثيقة بين قطر وأية دولة عربية ، في الوقت الحالي ، وأن علاقتها الدولية تنحصر بين تركيا وإيران .





وأوضح "العشري" أن هناك تقارير تكشف بالأدلة حجم الأموال الضخمة ، والتي أنفقتها قطر على العصابات الإرهابية ، منها النصرة وأحرار الشام ، وغيرها من الجماعات ، والتي هي في الأساس خرجت من رحم الجماعة الإرهابية .





وتابع أن قطر تمثل الركيزة الأساسية لدعم الجماعات الأرهابية ماليا ، بالشرق الأوسط ، من خلال حسابات وهمية بالبنوك العربية .







