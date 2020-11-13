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تستهدف زعزعة أمن المنطقة.. سمير راغب: الرأي العام العالمي يدين تصرفات قطر.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:15 م
قطر
قطر
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نورهان رأفت
قال سمير راغب ، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية ، إن الجماعات الأرهابية المنتشرة بالشرق الأوسط ، هي أحد الأذرع القطرية ، التي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية .

وأضاف سمير راغب ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أنه الرأي العام  العالمي يرفض التصرفات القطرية ، ويقف بحزم ضد قطر ، موضحا أن جماعة الإخوان الارهابية تحقق أهدافها من خلال زعمها أنها جماعة دينية .

وأشار "راغب" إلى أن هناك تغير مرتقب ، في الرأي العام العالمي ، بشأن التصرفات القطرية ، خاصة دولة بريطانيا التي تسبب قطر في انتهاكها ، في الفترة الأخيرة .

وفي ذات السياق ، لفت مدير تحرير جريدة الأهرام ، أشرف العشري ،  إلى أن هناك ارتباط وثيق بين قطر والجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط ودول أوروبا ، مؤكدا أنه لا توجد علاقة وثيقة بين قطر وأية دولة عربية ، في الوقت الحالي ، وأن علاقتها الدولية تنحصر بين تركيا وإيران .

وأوضح "العشري" أن هناك تقارير تكشف بالأدلة حجم الأموال الضخمة ، والتي أنفقتها قطر على العصابات الإرهابية ، منها النصرة وأحرار الشام ، وغيرها من الجماعات ، والتي هي في الأساس خرجت من رحم الجماعة الإرهابية .

وتابع أن قطر تمثل الركيزة الأساسية لدعم الجماعات الأرهابية ماليا ، بالشرق الأوسط ، من خلال حسابات وهمية بالبنوك العربية .


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