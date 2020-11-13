نام بجوار جثتهما لمدة أسبوع.. أب يقتل زوجته الحامل وابنته لسبب غريب

رغب الأب في لم شمل الأسرة بعد الموت، فأشعل النار في الجثث، ورقد بجوارهما، لكنه خرج بسبب الحرارة، إلى أن شعر شقيق زوجته بشيء غريب عندما لم تحضر أخته احتفالات رأس السنة الصينية المعتادة أو ترد على رسائله ومكالماته الهاتفية.



