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منوعات

نام بجوار جثتهما لمدة أسبوع.. أب يقتل زوجته الحامل وابنته لسبب غريب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:26 م
أب يقتل زوجته الحامل
أب يقتل زوجته الحامل وابنته بعد فقد وظيفته
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يارا زكريا
في جريمة بشعة أقدم أب على قتل زوجته الحامل في ستة أشهر وابنته البالغة من العمر أربعة سنوات بعد مشاكل متعددة بين الزوجين على مسؤوليات مالية نتجت بعد فقده لوظيفته.

بعد أن نفذ الأب البالغ من العمر 45 عامًا جريمة القتل البشعة بخنق زوجته، 39 عامًا، وابنتهما، نام بجوارهما لمدة أسبوع كامل محاولًا الانتحار عدة مرات.  

رغب الأب في لم شمل الأسرة بعد الموت، فأشعل النار في الجثث، ورقد بجوارهما، لكنه خرج بسبب الحرارة، إلى أن شعر شقيق زوجته بشيء غريب عندما لم تحضر أخته احتفالات رأس السنة الصينية المعتادة أو ترد على رسائله ومكالماته الهاتفية.


لم يستطع الأخ الوصول إلى أخته بعد محاولات عدة، فلجأ إلى مركز الشرطة الذين ذهبوا معه إلى منزلها ليفجائهم الزوج بإخبارهم أن زوجته وابنته ماتوا معًا، إلى أن تم اكتشاف الحقيقة وخضوعه للمحاكمة في بلده سنغافورة، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقًا، أمس الخميس، حسبما ذكر صحيفة " ديلي ستار". 

في السابق ، كان الأب يكسب حوالي 20000 دولار سنغافوري شهريًا من العمل كوكيل عقاري كبير، لكنه فقد عمله، وتراكمت عليه ديون القمار وفواتير بطاقات الائتمان، والرسوم المدرسية لتعليم ابنته، والتي لم يكن قادرًا على دفعها واستمر في تأجيلها.
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