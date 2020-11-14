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برلمان

وفقا لمشروع اللائحة.. 15 اختصاصا للنقل والإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
أعلنت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهاء المناقشات الخاصة بمشروع اللائحة، على أن يتم تشكيل لجنة للانتهاء من الصيغة النهائية للائحة قبل عرضها على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية. 

وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية. 

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ووفقا للمادة 50 من اللائحة، تختص لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بما يأتي:
1- الطيران المدني والنقل الجوي
2- النقل البري.
3- النقل البحري والنهري.
4- قناة السويس.
5- الموانئ والطرق والكباري
6- التشريعات الخاصة بالطيران المدني والنقل .
7- التعمير الحضري والريفي.
8- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.
9- المرافق العامة.
10- مواد البناء.
11- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
12- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.
13- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
14- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
15- تشريعات الإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الطيران المدني والنقل و الإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

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