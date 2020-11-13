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سيارات

قبل ماتفكر تشتري عربية وأنت في الخليج.. اتبع تلك النصائح

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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أماني نوار
بعض قائدي السيارات يفضلون شراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة لذا يجب قبل الشروع في شراء السيارات المستعملة الانتباه للعديد من العلامات الهامة في السيارة.

وقبل الشروع في شراء السيارات المستعلمة الانتباه للعديد من العلاكات الهامة في السيارة، والتي من الممكن أن تدل على تعرض السيارة لحادث خاصة إذا كنت في أحد دول الخليج مثل السعودية .

 وينصح العديد من المؤسسات وأهمهم المؤسسة الالمانية " ديكرا " في العديد من المرات عن أهمية الفحص الفني، وشددت بدروها على الفحوص الفنية ، وتأكدها من عدم وقوع حادث للسيارة المستعملة قبل شرائها ، وذلك بإلقاء نظرة فاحصة على جميع اجزاء السيارة .

وأوضحت المؤسسة أن المشكلة تكمن في عدم امتلاك الأشخاص العاديين الخبرة اللازمة لنمعرفة تعرض السيارة لحادث أم لا ، حيث يصعب معرفة ذلك الأمر من النظرة الأولى.

كما أشارت المؤسسة أن هانك العدديد من المؤشرات التي تدل على تعرض السيارة لحادث ما، وهي سوء غلق الأبواب

والأغطية، والتفاوت في التآكل، واختلاف درجة اللون على الطلاء، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة، وتآكل الإطارات على نحو غير متساو، وجنوح السيارة إلى اتجاه واحد أثناء القيادة.

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