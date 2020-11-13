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نصر سالم: زيارة رئيس أركان القوات المسلحة لسيناء ترفع الروح المعنوية للجنود.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:24 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق
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محمود محسن
أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ان زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشمال سيناء والعريش تأتي للإطمئنان على عودة الحياه الطبيعية إلى شمال سيناء وكل المرافق وعودة كل أبناء سيناء لحياتهم الطبيعية بعد الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في القضاء على الإرهاب.

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية أن تلك الزيارة ستساهم في رفع الروح المعنوية لجنودنا الذين يواصلون العمل ليل نهار لأمن سيناء وأمن ترابنا الوطني والوقوف على أخر المستجدات التي تحدث بالمنطقة وتؤمن شبه جزيرة سيناء.

وتابع  رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن هذه المرحلة الراهنة التي يشهد شرق المتوسط أعمال توتر ببعض الدول التي تسعى لإثارة القلاقل تواصل القوات المسلحة المصرية التدريبات المشتركة مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في البحر المتوسط وهذا التدريب الذي تم مع القوات البحرية البريطانية  التي لها خبرات كبيرة في البحار ومثل هذا التدريب المشترك إضافة كبيرة لكلا الجانبين.

وأشار سالم إلى أن هذه التدريبات يتم الإضطلاع على أحدث النظم لدي كل طرف من تسليح وأجهزة ومعادت وتبادل الخبرات بين كل طرف وتوحيد المفاهيم بين القوات للتعامل مع كل أهداف معادية تهدد كلا الدولتين.
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