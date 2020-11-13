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منوعات

جعلته يبكي..عجوز تحضر مفآجات صادمة لزوجها في دار المسنين.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:49 م
عجوز تحضر مفآجات
عجوز تحضر مفآجات صادمة لزوجها في دار المسنين
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يارا زكريا
انتشر مقطع فيديو مبهج على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة تفاجئ زوجها في دار رعاية المسنين التي يقيم بها وهي تحضر له العديد من المفآجات الصادمة التي جعلته يبكي من الفرحة.

الزوجان متزوجان منذ ما يزيد عن 75 عامًا، لكن بعد تفاقم المرض العقلي عند الزوج كينيث، 96 عامًا أقام في دار رعاية، إلى أن اكتشفت زوجته بيتي، 91 عامًا أنها لا تستطيع العيش بدونه. 

وبعد خمسة أسابيع فقط من إقامته بدار المسنين قررت الزوجة الجميلة أن تقيم معه، لكن في البداية انتظرت بضعة أيام في الطابق السفلي من الدار لاجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد( كوفيد_19).

واستمرت الزوجة في محادثة زوجها بشكل يومي كالمعتاد بينهما إلى أن خرجت نتائج التحليل سلبية، لترتب المفآجات لزوجها بمساعدة بعض الموظفين، فزينوا غرفته بالبالونات والزهور على شكل قلوب، وعزفوا الموسيقى المفضلة للزوج، وأغنيته المفضلة منذ عام 1954 «Only You».  

وعندما دخل الزوج لرؤية ما فعله زوجته بيتي من أجله كان سعيدًا للغاية "وكأنه فوق القمر"، يضحك ويبكي من السعادة طوال اليوم،، حسبما أكدت روزي بوشيل، مقدمة الرعاية في الدار، والتي ساعدت الزوجة في تحضير المفآجات، لصحيفة " ميترو" البريطانية. 

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي شاركه حفيد الزوجين حقق أكثر من 20000  تفاعل إيجابي على موقع «Twitter» مع كثير من التعليقات الجملية لأناس تأثروا بالفيديو. 

 
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