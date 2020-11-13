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ديني

خطيب الحرم المكي: بهذه الطريقة تكون عبادة الله والاقتداء بالنبي.. فيديو وصور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:25 م
خطيب الحرم المكي:
خطيب الحرم المكي: بهذه الطريقة تكون عبادة الله
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محمد شحتة
أدى الدكتور أسامة بن عبدالله خياط،  إمام وخطيب المسجد الحرام، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وقال في خطبته إن العبد اذا استعان بالله وترك عبادة ماسواه فقد أخد بمجامع أسباب التوفيق فقال: وإذا استعان العبد بالله وتركَ عبادة ما سِواه، وفي الطليعة من ذلك: عبادةُ الشيطان الذي قال الله في التحذير من عبادته: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)، وعبادتُه هي طاعتُه فيما يأمرُ به من الكفر بالله والشرك به.

وأضاف خطيب المسجد الحرام، المصلين، والمشاهدين للخطبة، أنه إذا فعلَ ذلك فقد أخذَ بمجامع أسباب التوفيق، وحظِيَ بيُمن هذه الوصية النبوية، وكان له من حُسن التأسِّي وكمال الاقتداء بسيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وصدق الاتباع لهديِه؛ ما يكونُ أعظمَ عون له على بلوغ الحياة الطيبة في الدنيا، والظَّفَر بالجزاء الضافِي الكريم الذي أعدَّه الله بالجنة للمتقين المُوفَّقين إلى الخيرات في الأيام الخالية.

وتابع: علينا الاستجابة لهذا التوجيه النبوي الذي تضمَّنته هذه الوصيةُ العظيمة، والحرص على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا والاستعانة بالله في كل أمور حياتنا، واجتناب القعود عما لا يصِحُّ القعود عنه.

ونصح خطيب الحرم المكي، المسلمين في خطبته الثانية بأن يستعينوا بالله فقال: ليس للإنسان أن يدَع السعيَ فيما ينفعه الله به مُتَّكلًا على القدر؛ بل يفعل ما أمرَه الله ورسولُه به، فقد أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم المُسلمَ أن يحرِص على ما ينفعه، والذي ينفعه -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- يحتاج إلى مُنازعة شياطين الإنس والجن، ودفع ما قُدِّر من الشر بما قدَّره الله من الخير.

وتابع: عبادة الله تكون بفعل المأمور، وترك المحظور، وأن يكون مُستعينًا بالله على ذلك، وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالةُ ما قُدِّر من الشر بما قُدِّر من الخير، ودفعُ ما يُريدُه الشيطان ويسعَى فيه من الشر قبل أن يصِل بما يدفعُه الله به من الخير، قال الله تعالى (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ).
خطيب الحرم المكي: بهذه الطريقة تكون عبادة الله والاقتداء بالنبي.. فيديو وصور
خطيب الحرم المكي: بهذه الطريقة تكون عبادة الله والاقتداء بالنبي.. فيديو وصور
خطيب الحرم المكي: بهذه الطريقة تكون عبادة الله والاقتداء بالنبي.. فيديو وصور
خطيب الحرم المكي: بهذه الطريقة تكون عبادة الله والاقتداء بالنبي.. فيديو وصور
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