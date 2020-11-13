رغدة تكشف لـ صدى البلد سر قلة ظهورها الإعلامي

أكدت الفنانة رغدة، إنها لا تحب الظهور على شاشة التلفزيون بدون هدف حقيقي.





قالت رغدة، في تصريح لـ "صدى البلد": " أنا لا أفضل الظهور إلا إذا كان الأمر ضروريا، وأترك دائما أعمالي تتحدث عني، وأحب أن أتواجد في منزلي، وكل من يعرفني يدرك جيدا أنني أحب الخلوة والبعد وعدم الاحتكاك المباشر".



