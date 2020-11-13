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أخبار البلد

ناقش تطورات تدريبهم.. وزير الطيران يلتقي بطياري مصر للطيران الجدد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
زار الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لقطاع العمليات الجوية، حيث التقي بعدد من الطيارين الجدد بالشركة الوطنية مصر للطيران للوقوف على اخر التطورات في مراحل الاعداد والتأهيل العلمي والتدريب الخاصة بهم .

وخلال اللقاء رد وزير الطيران على جميع استفسارات الطيارين الجدد والخاصة باستكمال  البرامج التدريبية المقررة لهم والتي تمكنهم من العمل على متن الطائرات ، موضحًا الظروف الراهنة التي تمر بها الشركة الوطنية مصر للطيران وقطاع الطيران المدنى بصفة عامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت سلبيًا على حركة النفل الجوى على مستوى العالم. 

وأكد وزير الطيران أنهم أصبحوا جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى، كما وجههم بالاستفادة بهذه المرحلة بزيادة المعرفة بكافة مجالات الطيران المدنى والوعى الكامل بأهمية الدور الذى يقوم به قطاع الطيران في خدمة الوطن، كما طمأنهم بأن القادم أفضل معربًا عن تطلعه بإعداد أجيال متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الطيران المدني .

وأعرب الطيارون الجدد عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر موجهين الشكر والتقدير لوزير الطيران المدنى على اهتمام وزير الطيران  بالرد على استفساراتهم وتقديم الدعم الكامل لهم والتوجيهات والنصائح الثمينة التي سيسترشدوا بها خلال حياتهم العملية .
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