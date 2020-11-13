عصابة تنشئ مصنعا لإنتاج الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة بالقليوبية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى مكون من3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القليوبية تخصص فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم





ويقومون بتصنيع تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولًا للمنتج النهائى، وفى ضوء ذلك أعدوا وجهزوا مصنعًا بدائرة مركز شرطة بنها وكذا تخرين تلك المواد والعقاقير المخدرة بمخزن بدائرة المركز.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية أمكن ضبط أحدهم حال تواجده بالمصنع المشار إليه، وكذا ضبط (4 عاطلين آخرين) .





وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة – الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف)، وبمواجهتهم إعترف عنصر التشكيل المضبوط بتصنيع تلك العقاقير المخدرة بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل لترويجها على عملائهم، وأن باقى المتهمين المضبوطين يُعاونونهم فى عملية التصنيع دون علمهم بالمواد المخدرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.



