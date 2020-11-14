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ديني

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:07 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيجري استطلاع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، غدا الأحد الموافق 29 ربيع الأول.


وأوضحت الإفتاء في بيان لها، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة الفيسبوك عقب صلاة المغرب، مؤكدةً أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.


ونبهت دار الإفتاء المصرية إلى أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.


وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم.


وتابعت: "وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية".
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