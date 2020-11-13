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حوادث

ضبط 3,5 طن مهمات وكابلات كهربائية بحوزة صاحب مخزن خردة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:43 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 3,5 طن مهمات وكابلات كهربائية بحوزة صاحب مخزن خردة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام أحد الأشخاص (تاجر وصاحب مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) بسرقة كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركات الكهرباء ، والمحظور تداولها بالأسواق.  

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وعُثر بمخزنه على (كميات كبيرة من المهمات والكابلات وزنت 3,5 طن ) ، تقدر قيمتها المالية بحوالى (600 ألف جنيه) .

وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية بدائرة قسم شرطة أول السلام.  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم السرقة والإستيلاء على المال العام.
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