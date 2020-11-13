فيديوجراف.. التفاصيل الحقيقية لفصل طالبة بسبب «ضفاير» شعرها

نشرت نجلاء صديق حسين والدة الطالبة ملك محمد أحمد بالصف الأول الثانوي بمدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات استغاثة عاجلة بالفيديو عبر حسابها على فيسبوك بعد أن تعرضت ابنتها للتنمر وسوء المعاملة على حد قولها.
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كشفت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، عن تفاصيل جديدة بخصوص استغاثة والدة الطالبة التي زعمت أن المدرسة تريد فصل ابنتها بسبب ضفايرها.
حيث قالت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنه بالبحث والتقصي تبين أن إدارة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات بالجيزة، لم تعترض على ضفاير الطالبة مثلما روجت الأم، ولَم تفرض عليها الحجاب كما قيل على صفحتها الشخصية.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.