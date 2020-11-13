محافظ بورسعيد يشكر الأجهزة الأمنية: أداء مميز في تأمين زيارة رئيس الوزارء

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة الأمنية بالمحافظة بقيادة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد على الأداء المتميز الذي قدمتة جميع القطاعات المختلفة بالمديرية في تامين زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء للمحافظة أمس.





وأشاد المحافظ بالانضباط و الالتزام الذي ظهر به جميع الضباط والجنود في المواقع المختلفة التي تفقدها رئيس الوزارء ويعد ذلك امتدادا لنفس النهج الذي يقدمة رجال الشرطة في بورسعيد في تأمين الزيارات الهامة المتوالية على المحافظة





وأشاد محافظ بورسعيد بجهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتي أظهرت بورسعيد في أبهي صورة أمام ضيوفها خلال زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء ومرافقيه من الوزارء وكبار المسئولين بالمحافظة.





وأكد المحافظ أن الأداء المتميز للأجهزة التنفيذية تضمن الشكل والمضمون في مستوى التحضر التي وصلت إليه المحافظة بجهود مستمرة منذ فترة طويلة لتكون المحافظة الحضرية الأولي في مصر والسباقة في تفعيل المحافظة الذكية والرقمية الأولى وتطبيقها في جميع الإدارات والمصالح المختلفة بالمحافظة والتي أشاد بها السيد رئيس الوزارء خلال تفقدة لعدد من إدارات الديوان العام بالمحافظة.





وأضاف المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها مستمرة على هذا النهج لتوفير افضل سبل أداء الخدمات والمصالح للمواطنين من أبناء المحافظة .











