حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم والصغير.. الإفتاء تجيب| فيديو

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبةٌ في مال الصبي القاصر، وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حقٌّ يتعلق بالمال، فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.





وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "لابنتي القاصر مالٌ في البنك سائل وشهادات استثمار. فهل عليها زكاة؟ أن العلماء استندوا في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلَّت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالى: {خُذۡمِنۡأَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗتُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞلَّهُمۡۗوَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.