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ديني

حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم والصغير.. الإفتاء تجيب| فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
الزكاة
الزكاة
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجب الزكاة على مال يتيم أودع البنك قبل سن البلوغ؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك عدة أمور في هذه المسألة، فهناك خلاف بين الفقهاء على إخراج الزكاة لمال الصبي قبل البلوغ، فالجمهور ذهبوا إلى وجوب إخراجها، والأحناف وجماعة من أهل العلم قالوا إن الزكاة لا تجب في مال الصبي.

وأشار إلى رأي الأحناف مأخوذ به وليس رأيا شاذا، وكذلك المسألة من المسائل الإجتهادية الظنية التي تحتمل الرأي والآخر.

وذكر أن تقليد رأي الأحناف لا شئ فيه، وتقليد رأي الجمهور لا شئ فيه، والأخذ بأي من الرأيين جائز، منوها أن مذهب دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة هو رأي الجمهور في وجوب الزكاة.

علة الزكاة من مال الصبي
الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.
وأضافت أن العلماء استشهدوا على ذلك بعموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول كقوله تعالى: «خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [التوبة: 103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ في فقرائهم»، رواه مسلم.

الزكاة في مال السفيه والمجنون
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبةٌ في مال الصبي القاصر، وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حقٌّ يتعلق بالمال، فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.

وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "لابنتي القاصر مالٌ في البنك سائل وشهادات استثمار. فهل عليها زكاة؟ أن العلماء استندوا في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلَّت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالى: {خُذۡمِنۡأَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗتُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞلَّهُمۡۗوَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
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