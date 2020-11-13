رئيس سفاجا: لجنة لتلقي تظلمات المتضررين من إعلان مستحقي مساكن بديلة للعشوائيات





أصدرت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، ، قرارًا بتشكيل لجنة لتلقي تظلمات المواطنين المتضررين من إعلان أسماء المستحقين في مساكن بديل العشوائيات "حي الروضة" تمهيدا لإخلاء منطقة زرزاره والتي تم تصنيفها من المناطق داهمة الخطورة.

أوضحت "المغربي" إن اللجنة ضمت عدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية مختلفين تماما عن اللجنة العامة واللجنة الفرعية التي تم تشكيلها من قبل لفحص ودراسة المستحقين طبقا للقوانين المنظمة.

وأشارت "رئيس المدينة" إلي أن اللجنة تُشرف على عملها الجهات الرقابة والامنية، للنظر في تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية، دون أي تحيز او محسوبية أو محاباة لأحد.

اوضحت "المغربي" أن اللجنة سوف تبدأ عملها بداية من يوم السبت المقبل حتى الخميس بإشراف كامل من الأمن والجهات الرقابية للنظر فى تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم فى الحصول على وحدات سكنية