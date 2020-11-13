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مركز لاختبارات كورونا بمطار ميونيخ.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:54 م
مطار ميونيخ
مطار ميونيخ
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها فتح خطوط لوفتهانزا الألمانية مركزا لاختبار فيروس كورونا في مطار ميونخ، حيث سيتعين على كل مسافر إجراء اختبار كورونا.

وينبغي أن تكون النتيجة سلبية حتى يسمح له بصعود الطائرة. وقال مدير المشروع كريس ليفرز إن الاختبارات يصادق عليها جميعها المكتب الفيدرالي للطب في ألمانيا. 

وبحسب شهادة إحدى المسافرات فإن الفكرة التي بادرت بها شركة الطيران جيدة، فالمسافر هو في منأى عن الشعور بالقلق بشأن المكان الذي سيجري فيه الاختبار، لأن المكان واحد، وهو في مصلحة المسافر.
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