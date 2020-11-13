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منوعات

الحكومة الأيرلندية تصدم مواطنيها المغتربين بهذا القرار

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حذر ليو فارادكار ، نائب رئيس الحكومة الأيرلندية ، المغتربين  أمس من حجز رحلات جوية للعودة إلى بلادهم لقضاء العطلات ، بينما وصف كبير المسؤولين الطبيين في البلاد توني هولوهان السفر في عيد الميلاد بأنه "غير ضروري".


كما حذر قادة في فرنسا وألمانيا والسويد من احتمال تطبيق قيود السفر خلال موسم الأعياد ، ونصحوا بعدم التخطيط للتجمعات الكبيرة أو دعوة الأقارب الذين سيحتاجون إلى السفر لمسافات طويلة.


أدن عدد من الايرلنديين  هذا القرار ، قائلين إن هذا الامر ينتهك التوجيهات التي قدمها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض ، والتي تسمح للشعب الأيرلندي بالعودة إلى ديارهم بعد الحصول على اختبار كوفيد 19 السلبي.


فيما  كان رد فعل المغتربين الأيرلنديين هو الغضب والانزعاج وعدم التصديق بعد أن قيل لهم إنه لا ينبغي أن يتوقعوا السماح لهم بالعودة إلى الوطن في عيد الميلاد هذا العام ، مع تعهد البعض بالقيام بالرحلة بغض النظر.

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