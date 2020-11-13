السعودية تسجل 441 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة، فضلًا عن 454 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.





وكشف إحصاء لوكالة "​رويترز​" أن ما يربو على 52.45 مليون أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى ​العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و289 ألفا و498 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى​حالات الإصابة في​الصين​ في ديسمبر 2019.





يذكر أن ​الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الإصابات (10418639) والوفيات (241809) تليها​الهند ثم​البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا​والأرجنتين​وكولومبيا وإيطاليا​.





ومن المتوقع أن يواجه الشعب الأمريكي مصيرا مروعا حول تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الموجة الثانية، ففي مارس الماضي كانت مستشفيات مدينة نيويورك متضررة بشدة من موجة هائلة من حالات الإصابة بالفيروس برغم أنها لم تتجاز 35 ألف حالة يوميا، أما الآن تجاوز عدد الإصابات في البلد وحدها أكثر من 112000 في يوم واحد.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، وصلت الحالات إلى ذروتها في الولايات المتحدة على الإطلاق بأكثر من 132000 يوم الجمعة الماضية، ويوم الاثنين، تجاوزت الولايات المتحدة 10 ملايين حالة - بعد 10 أيام فقط من تجاوز عدد الحالات 9 ملايين، قبل ذلك، استغرق الأمر أسبوعين لترتفع الحالات من 8 ملايين إلى 9 ملايين، وثلاثة أسابيع حتى تزداد الحالات من 7 ملايين إلى 8 ملايين.





وبلغ معدل الإيجابية الأسبوعية في البلاد - نسبة اختبارات فيروس كورونا التي جاءت إيجابية - 9%، فيما قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن المعدل المثالي يجب أن يكون أقل من 3%، وتضررت ست ولايات فقط وواشنطن العاصمة فيما يعد معدل ولاية سوث داكوتا هو الأعلى بمعدل 54%.