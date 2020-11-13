أخبار العلوم والتكنولوجيا.. قرار من جوجل يصدم الملايين.. تخفيض هائل على هاتف Galaxy S20 FE

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فيسبوك تسهل استخدام ميزتي Reels وShop على إنستجرام.. تفاصيل

أعلنت شركة فيسبوك Facebook ، عن تغييرات عديدة في تطبيق مشاركة الصور والفيديو التابع لها انستجرام Instagram، حيث وضعت عملاق التواصل الاجتماعي علامتي التبويب Reels و Shop مباشرة في مقدمة ووسط الصفحة الرئيسية.



















