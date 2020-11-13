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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. قرار من جوجل يصدم الملايين.. تخفيض هائل على هاتف Galaxy S20 FE

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:02 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة:


بدأت شركة فيسبوك، فى الإطلاق التدريجى لميزة الرسائل ذاتية الاختفاء على جميع هواتف المستخدمين، وذلك على تطبيقاتها ماسنجر وانستجرام، حيث تعتبر الميزة مستعارة من تطبيق سناب شات الذى أطلقتها لمستخدميه منذ فترة. 


أعلنت شركة فيسبوك Facebook ، عن تغييرات عديدة في تطبيق مشاركة الصور والفيديو التابع لها انستجرام Instagram، حيث وضعت عملاق التواصل الاجتماعي علامتي التبويب Reels و Shop مباشرة في مقدمة ووسط الصفحة الرئيسية. 


قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بتخفيض هاتف Samsung Galaxy S20 FE، الذى يعد النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20، بأكبر تخفيض له على الإطلاق، وذلك قبل يوم الجمعة السوداء "البلاك فرايدي" . 


مع تطور صناعة الهواتف المحمولة يوما بعد يوم، يتزايد التنافس بين شركات تصنيع الهواتف الذكية لتقديم أفضل الإمكانيات ضمن أجهزتها، ومن حيث الابتكار والتطوير تسعى تلك الشركات المصنعة حاليا لإضافة مواصفات قوية بهواتفها مثل المعالجات والكاميرات، وتعمل أحدي الشركات هذه الأيام لتطوير أول هاتف ذكي في العالم بـ 8 كاميرات.


تبدأ شركة آبل الأمريكية، اليوم الجمعة، طرح هواتفها iphone 12 Mini وكذلك  iPhone 12 Pro Max ، للبيع فى الأسواق في عدد كبير من مختلف دول العالم، على أن يتم إطلاقهم في جميع أنحاء العالم، تباعا ، وذلك بعد الإعلان رسميا للمرة الأولى في منتصف أكتوبر الماضي. 


صدمت شركة جوجل الأمريكية ملايين المستخدمين بقرار جديد و قاسي بجعل خدمة مجانية و شهيرة لها بمقابل مادي، وهى خدمة "جوجل فوتوز" لتخزين و لتنسيق و نسخ الصور احتياطيًا المعروفة، بداية من 1 يونيو 2021.


كشفت تسريبات أن شركة هونر Honor ، العلامة التجارية لشركة هواوى الصينية، تعتزم إطلاق هاتف Honor V40 فى شهر ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن يصدر الهاتف بتصميم مشابه لهاتف Nova 8 SE الذى أعلنت عنه هواوى رسميا، الأسبوع الماضى. 
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