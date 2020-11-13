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رياضة

الإنتاج الحربي يتعاقد مع تاحا وطارق أبو العز

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعاقد الإنتاج الحربي مع محمد عبد الفتاح، الشهير بـ تاحا، لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر.

ووقع تاحا على عقود انتقاله لنادي الانتاج الحربي، اليوم الجمعة، وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع للفريق، بعد رحيله عن نادي حرس الحدود.

ونجح الإنتاج أيضًا في التعاقد مع طارق أبو العز لمدة 3 سنوات، بعد رحيله عن نادي أسوان.

يذكر أن نادي الانتاج الحربي تعاقد مع أحمد حسن مكي ومحمد الشبيني وحسن ياسين وإسلام جابر، لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

واحتل الانتاج الحربي المركز الثامن برصيد 44 نقطة في الدوري الممتاز الموسم المنقضي.
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