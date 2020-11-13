تطعيم 374 ألف طفل بالابتدائية والحضانات فى بني سويف





تابع الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية التي تم اطلاقها يوم الأحد ٨ نوفمبر وتستهدف الحملة التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12سنة،لتشمل تلاميذالمرحلة الابتدائية ( ابتدائي ورياض أطفال ) والذين يبلغ عددهم 482 ألف بـ 767 مدرسة (حكومي" ابتدائي ورياض أطفال "، خاص ، أزهر ) بجانب 550 حضانة ،.





حيث عرض الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة ببني سويف التقرير الخاص بالحمله حيث تم تجريع ٣٥٠٤٨١ طفل بالمرحلة الابتدائية منذ إطلاقها حتى الآن و٢٣٦٧٣ طفل بالحضانات وتهدف الحمله إلي خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال





حيث يتم التجريع باستخدام عقار(مبندازول)"جرعة واحدة "آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية وليس لها أية آثار جانبية،مؤكدا على أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد ،واستكمال كافة التطعيم لكي تحقق الغرض منها.



