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تعليم

حقوق حلوان تبدأ الأنشطة الطلابية بندوات تثقيفية ومسابقات رياضية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:50 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أطلقت كلية الحقوق بجامعة حلوان" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الأنشطة الطلابية  للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب بالتعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام  .

وأعلنت إدارة رعاية شباب كلية الحقوق واتحاد الطلاب بالكلية أنه على من يرغب بالانضمام للانشطة الفنية أو الثقافية ، الاجتماعية ، الرياضية  وغيرها سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب وإدارج اسمائهم  لسهولة التواصل معهم . 

وأوضحت إدارة رعاية شباب الكلية عن إقامتها لدورى كرة القدم للذكور  ودورى لتنس الطاولة للإناث وتقديم العروض المسرحية بالنشاط الفنى، كما قد أوضحت الإدارة أنها  تعمل على تجهيز العديد من الأنشطة والندوات العلمية هذا العام  منها ندوة عن ثقافة الوعى بالقانون، وذلك لتوسيع فكر الطلاب . 


جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا. 
 

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