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تعليم

مع اثنين من تلامذته .. نائب رئيس جامعة طنطا السابق بقائمة أفضل علماء العالم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:43 م
الدكتور مصطفي الشيخ
الدكتور مصطفي الشيخ
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أحمد على
أعلن التصنيف الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية، ظهور الدكتور مصطفي الشيخ، أستاذ علم النبات المتفرغ ونائب رئيس جامعة طنطا السابق للدراسات العليا والبحوث بقائمة أفضل 2٪ لعلماء العالم المؤثرين في مجال العلوم البيولوجية، ومع إثنان من تلامذته بقسم النبات بكلية العلوم جامعة طنطا، وهما الدكتور محمد العيسوي والدكتور عبدالفتاح ابومهرة.

وأوضح الدكتور مصطفي الشيخ، أن التصنيف الصادر عن جامعة ستانفورد يضم ما يقرب من 160 ألف عالم في 149 دولة ، وهو ما يمثل 2 ٪ من العلماء في جميع أنحاء العالم بواقع أكثر من 170 مجال مختلف، حيث تغطي هذه الإحصائيات الصادرة عن قاعدة بيانات Scopus  تاريخ جميع العلماء والجامعات والمراكز البحثية في العالم. 

وأضاف الشيخ، أن التصنيف مبني على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي وعدد الأبحاث الدولية والاستشهادات العلمية للأبحاث ، وكذلك المشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية.
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