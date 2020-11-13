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ديني

الصدقة الجارية قبل الوفاة أم بعدها.. أمين الفتوى يجيب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:51 م
الصدقة الجارية..
الصدقة الجارية.. قبل الوفاة أم بعدها
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محمود ضاحي
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى  بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة الجارية التى تصل حسناتها إلى المسلم تكون قبل الممات وبعده، وقال إنه إذا كان الشخص يريد وهو على قيد الحياة أن يفعل عملا صالحا له على هيئة صدقة جارية فجائز وتستمر حسنات ذلك العمل حتى بعد وفاته.

وأضاف «عثمان»، في فتوى له أنه لو توفى الإنسان وأراد أبناؤه فعل صدقة جارية له فجائز أيضا، وحسنات ذلك العمل تزيد من درجاته فى الجنة وتضىء له قبره لأن أبناءه من كسبه.

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن باب الصدقة واسع عن الزكاة، التي حدد الشرع لها مصارف ثمانية وردت في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ».

وأضاف «فخر» في تصريح له، أن يجوز إعطاء صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف بين العلماء، ويثاب معطوها، ولكن الأفضل أن يعطوها لمن هو محتاج إليها.
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