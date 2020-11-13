ضابط شرطة يضرب مثلا فى الإنسانية مع سجين.. ماذا حدث؟

وظهر الضابط أحمد حمدي ملازم أول بمركز المنزلة، وهو يقوم بالتبرع بدمه لأحد المساجين الذين كان يجرى عملية تركيب شرائح ومسامير، وتم طلب نقل دم له لإجراء الجراحة.

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وروى أحد أقرباء المسجون ويدعى أحمد م ا أنهم أثناء زيارتهم للاطمئنان عليه قبل إجرائه عملية جراحية، حيث يجري عمليه تركيب شرائح ، بأن الضابط قام بالتبرع بالدم له.





وأكد أنه لم يصدق في بادئ الأمر، خاصة أنه مسجون بالمركز، ولكنه متأكد من خلال بنك الدم، حيث شاهده أحد أبناء المنطقة وسط شعور بالسعادة لما قام به الضابط الانسان من ابناء مدينة السنبلاوين ويعمل بمركز المنزلة.





ويشير صلاح العبيدي أحد أبناء المنزلة وهو أول من قام بنشر صورة الضابط على صفحات التواصل الاجتماعي الى ان هذا العمل الانساني يقرب ويقوي علاقة الشرطة بالمواطنين خاصه ان الظابط قام بالتبرع للمسجون موجها الشكر الملازم الذي قام بهذا العمل الانساني موضحا دور الشرطه الانساني وواجبها.





