Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضابط شرطة يضرب مثلا فى الإنسانية مع سجين.. ماذا حدث؟

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:57 م
ضابط شرطة يضرب مثلا
ضابط شرطة يضرب مثلا فى الانسانية مع سجين | ماذا حدث
Advertisements
همت الحسينى
تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الضباط الذين قاموا بعمل إنساني ولفتة إنسانية رائعة مع أحد السجناء في محافظة الدقهلية.

وظهر الضابط  أحمد حمدي ملازم أول بمركز المنزلة، وهو يقوم بالتبرع بدمه لأحد المساجين الذين كان يجرى عملية تركيب شرائح ومسامير، وتم طلب نقل دم له لإجراء الجراحة.

اقرأ أيضا:


وروى أحد أقرباء المسجون ويدعى أحمد م ا أنهم أثناء زيارتهم للاطمئنان عليه قبل إجرائه عملية جراحية، حيث يجري عمليه تركيب شرائح ، بأن الضابط قام بالتبرع بالدم له.

 وأكد أنه لم يصدق في بادئ الأمر، خاصة أنه مسجون بالمركز، ولكنه متأكد من خلال بنك الدم، حيث شاهده أحد أبناء المنطقة وسط شعور بالسعادة لما قام به الضابط الانسان من ابناء مدينة السنبلاوين ويعمل بمركز المنزلة.


ويشير صلاح العبيدي أحد أبناء المنزلة وهو أول من قام بنشر صورة الضابط على صفحات التواصل الاجتماعي الى ان هذا العمل الانساني يقرب ويقوي علاقة الشرطة بالمواطنين خاصه ان الظابط قام بالتبرع للمسجون موجها الشكر الملازم الذي قام بهذا العمل الانساني موضحا دور الشرطه الانساني وواجبها.


ضابط شرطة يضرب مثلا فى الإنسانية مع سجين.. ماذا حدث؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. عملية جراحية لفرخة بـ7 آلاف جنيه

شاهد.. براعة طالب بالرسم التشريحي داخل غرفة العمليات

مواطنة تستغيث لعلاجها من كسور بسبب حادث سيارة

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يقفز ورمضان صبحي يتصدر.. ترتيب اللاعبين من حيث القيمة التسويقية

إجراء عاجل من السلطات الأردنية بشأن القادمين من تركيا

لإنقاذ الموسم.. 5 لاعبين يمكن لـ ليفربول التعاقد معهم لحل أزمة خط الدفاع

بلدي الثاني.. دنيا عبد العزيز تنشر صورتها في سوريا

مطار القاهرة يضبط 67 باروكة شعر طبيعي مهربة مع راكب.. صور

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل

أسعار ومواصفات أودي audi a3 اليوم في مصر .. صور

صراع مرير لمدة 222 يوما.. لحظة عودة صاحب أطول فترة معاناة من كورونا في بريطانيا لعائلته

Advertisements