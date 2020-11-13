مياه القليوبية: توقف محطة مياه باسوس بسبب العكارة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية عن توقف محطة مياه باسوس كومباكت اثناء زيادة العكاره فى النيل خلال الأيام القليلة الماضية.





وأوضحت الشركة، أنه تم استخدام الآبار الارتوازية بالإضافة الى استخدام الاهالى والمصانع لطلمبات حبشية متعددة مربوطة بالخط الناقل للمياه.





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وتم التأكيد على حرص الشركة على عدم ظهور مشاكل بكتيرية تم استخدام منظومة الكلور مما ادى الى تغيير اللون تلك الفتره وتم عمل غسيل للخط وجارى الاستمرار فى اخذ عينات بعد تشغيل المحطه الكومباكت مرة أخرى.



