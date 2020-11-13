Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مياه القليوبية: توقف محطة مياه باسوس بسبب العكارة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:01 م
محطات مياه
محطات مياه
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية عن توقف محطة مياه باسوس كومباكت  اثناء زيادة العكاره فى النيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الشركة، أنه تم استخدام الآبار الارتوازية بالإضافة الى استخدام الاهالى والمصانع لطلمبات حبشية متعددة مربوطة بالخط الناقل للمياه.

اقرأ أيضا:

وتم التأكيد على حرص الشركة على عدم ظهور مشاكل بكتيرية تم استخدام منظومة الكلور مما ادى الى تغيير اللون تلك الفتره وتم عمل غسيل للخط وجارى الاستمرار فى اخذ عينات بعد تشغيل المحطه الكومباكت مرة أخرى.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية ارتفعت نسبة العكارة بمياه النيل بسبب موجة من الأنمطار والسيول على بعض المحافظات، والتى تسببت فى توقف بعض محطات مياه الشرب مؤقتا وإعادة تشغيلها بعد انخفاض منسوب العكارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطر يهدد أسرتك.. مياه الأقصر تحذر من استخدام الفلاتر ذات السبع مراحل

نسبة العكارة صفر.. مياه الأقصر تحذر من فلاتر المياه

بسبب عكارة النيل.. توقف 15 محطة مياه عن العمل في بني سويف

بسبب عكارة النيل.. شاهد ضعف المياه عن قرية باسوس بالقناطر الخيرية

ضعف المياه في أشمون بسبب عكارة مياه النيل

بعد انخفاض نسب العكارة.. انتظام العمل بكافة محطات مياه الشرب بالمنيا

ترشيحاتنا

رحيل راموس يثير الجدل.. و ريال مدريد يؤمن نفسه بـ"هدف" برشلونة

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه في بريطانيا

لاشين إبراهيم: قرارات الوطنية للانتخابات ليست محصنة ويجوز الطعن عليها

بلدي الثاني.. دنيا عبد العزيز تنشر صورتها في سوريا

أمطار تضرب البلاد وإيقاف الدراسة في الإسكندرية| تفاصيل حالة طقس غدٍ

مكتب محاماة يوجه ضربة مفاجئة لـ ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه في بريطانيا

مواصفات بورش كايين porsche cayenne s موديل 2020 .. صور

Advertisements