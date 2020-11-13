عميد علوم عين شمس يوضح تدرج عقوبة غير الملتزمين بارتداء الكمامة

قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازي، منوها إلى أن هناك عقوبات على المخالفين من أعضاء هئية التدريس والطلاب أو العاملين بالكلية.
وأضاف عميد كلية الزراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه هناك عقوبات تدريجية لغير المتلزمين بالكمامة هي "النصحية _الانذار _التعهد عدم تكرار هذا التصرف _ تصعيد العقوبة الي فصل اسبوع من الجامعة" .
وأكد الدكتور محمد ان العملية التعلمية تسير بشكل منتظم من حيث رفع جميع المحاضرات اونلاين للطلاب حتي نضمن للطالب وصوله للمعلومة بشكل كامل سوء عن التعليم الالكتروني ا و المباشر مشيرا الي انه يتابع بشكل مستمر سير العملية التعليمة .
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الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني عن إدراج ٢٤ من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم
صرح بذلك الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأضاف أن ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.
وضمت "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus td في حوالي ١٧٠ تخصصا.