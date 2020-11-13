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تعليم

عميد علوم عين شمس يوضح تدرج عقوبة غير الملتزمين بارتداء الكمامة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:01 م
الدكتور محمد رجاء
الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازي، منوها إلى أن هناك عقوبات على المخالفين من أعضاء هئية التدريس والطلاب أو العاملين بالكلية.
 
وأضاف عميد كلية الزراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه هناك عقوبات تدريجية لغير المتلزمين بالكمامة هي "النصحية _الانذار _التعهد عدم تكرار هذا التصرف _ تصعيد العقوبة الي فصل اسبوع من الجامعة" .

وأكد الدكتور محمد  ان العملية التعلمية تسير بشكل منتظم من حيث رفع جميع المحاضرات اونلاين للطلاب حتي نضمن للطالب وصوله للمعلومة بشكل كامل سوء عن التعليم الالكتروني ا و المباشر مشيرا الي انه يتابع بشكل مستمر سير العملية التعليمة   .

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الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني عن إدراج ٢٤ من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم 

 صرح بذلك الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأضاف أن ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.


وضمت "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي ١٧٠ تخصصا.

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