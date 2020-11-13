أسعار ومواصفات أودي audi a3 اليوم في مصر .. صور

أعلنت شركة اودي عبر موقعها الرسمي زيادة اسعار اودي a3، أن أسباب زيادة أسعار موديلات أودي audi a3 سيدان، ترجع إلى زيادة سعر الصرف اليورو أمام الجنيه بواقع 2 جنيه .
وأكدت شركة اودي أن ارتفاع سعر اليورو كان سببا رئيسيا في زيادة سعر السيارة أودي audi a3 بالإضافة إلي إضافة 7 خيارات جديدة في أودي audi a3 سيدان برستيج.
وقالت الشركة إن الشكل الجديد من السيارة أودي audi a3 سيقدم في عام 2021 ومن المتوقع أن يكون سعره بين 650.000 جنيه حتي 680.000 جنيه .
ونوهت الشركة إلى أنها خفضت أسعارها عندما كان سعر اليورو يقابل 17.1 جنيه ولكن في الربع الثاني من 2020 ارتفعت قيمة اليورو مقابل الجنيه وبالتالي ارتفع سعر السيارة أودي audi a3 من 475.000 جنيه الي 505.000 جنيه بسبب زيادة العملة.
تعتمد اودي audi a3 على منظومة الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم في ساعة خلال 9.9 ثانية بمتوسط استهلاك 5.1 لتر بنزين لكل 100 كم .
وتأتي اودي audi a3 بطول 4458 مم وعرض 1960 مم وارتفاع 1416 مم و شنطة خلفية سعة 425 لتر و بخزان وقود 50 لتر .
مواصفات اودي audi a3
اودي audi a3 تأتي بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة أبرزها الايرباج والفرامل المانعة للانغلاق ABS، و بتوزيع إلكتروني للفرامل EBD و نظام الثبات الإلكتروني ESC ومثبت سرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات.
تعمل اودي audi a3 بنظام البصمة وبها فوانيس شبورة أمامية مع إضاءة LED وتكييف هواء أتوماتيكي ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط 7 انش و حساسات للضوء والأمطار ومثبت سرعة وبلوتوث وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية .
اما الفئة الثانية من اودي audi a3 فتأتي بنفس الكماليات بالأضافة الي جنوط رياضية 17 انش ، وفوانيس أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن أمامية وخلفية، و كراسي جلد .