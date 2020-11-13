أسعار ومواصفات أودي audi a3 اليوم في مصر .. صور

أعلنت شركة اودي أودي عبر موقعها الرسمي زيادة اسعار اودي a3، أن أسباب زيادة أسعار موديلات audi a3 سيدان ، ترجع إلى زيادة سعر الصرف اليورو أمام الجنيه بواقع 2 جنيه .









وأكدت شركة اودي أن ارتفاع سعر اليورو كان سببا رئيسيا في زيادة سعر السيارة أودي audi a3 بالإضافة إلي إضافة 7 خيارات جديدة في أودي audi a3 سيدان برستيج.





وقالت الشركة إن الشكل الجديد من السيارة أودي audi a3 سيقدم في عام 2021 ومن المتوقع أن يكون سعره بين 650.000 جنيه حتي 680.000 جنيه .





ونوهت الشركة إلى أنها خفضت أسعارها عندما كان سعر اليورو يقابل 17.1 جنيه ولكن في الربع الثاني من 2020 ارتفعت قيمة اليورو مقابل الجنيه وبالتالي ارتفع سعر السيارة أودي audi a3 من 475.000 جنيه الي 505.000 جنيه بسبب زيادة العملة.



