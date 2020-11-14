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اقتصاد

أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 13 نوفمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.60 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.31 جنيه للشراء و 41.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.69 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع.
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