فِي بيوت أَذن اللَّه أَن ترفع.. بالأرقام تعرف على جميع المساجد الجديدة التي افتتحتها الأوقاف

اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء المساجد وصيانتها وفرشها، بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث الأمر الذي وضع مصر في مقدمة الدول التي تهتم بإعمار المساجد وعلى مدار السنوات الست الأخيرة اتخذت وزارة الأوقاف على كاهلها بناء المساجد واحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها بالشكل الذي يليق ببيوت الله عز وجل.





وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتمامَا بالغَا لم يسبق له مثيل، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم وبفضل الله (عز وجل) وعلى مدار ست سنوات مضت تمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر .





وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز ١٢٠٠ مسجد ، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز ٣٦٠٠ مسجد ، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليارات جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن .





ولفت جمعة الى أن عدد ما تم فرشه من المساجد 9656 مسجدًا بتكلفة بلغت 426 مليون جنيه ومساحة تقدر بنحو 3 مليون ونصف المليون متر مربع من السجاد الخاص بوزارة الأوقاف الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف ، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6,4 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

مساجد العلمين

ومن بين المساجد التى تم تشييدها في المدن الجديدة هى مسجد المولى في مدينة العلمين الجديدة، والذى تبلغ مساحته 6223 مترا، وتم تنفيذ نحو 75% منه منذ التخصيص له العام الماضى، ومسجد الحداد - مسجد الفرقان - مسجد محمد بن ناصر الفضالة بمدينة الفيوم الجديدة، ومسجد زمزم بالحي الثاني محلية 34 مدينة العبور.





محور المحمودية

وتسلمت وزارة الأوقاف 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية، ضمن مشروع تطوير محور المحمودية الذى يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال 10 السنوات الأخيرة، وهى مساجد: الشهيد الرائد محمد درويش، في الحمزاوى، فى عزبة التيرو، الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة، فى عزبة حجازى، الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس، في منطقة البكاتوشي، الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر محمد حمدى، في منطقة القلعة، الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، فى منطقة خورشيد شارع الرحمة، الشهيد مساعد مصباح محمود على إدريس، فى منطقة غيط العنب راغب، الشهيد نقيب عمر خالد سلامة، في منطقة بوالينو محرم بك.





مساجد في سيناء

كما شهدت محافظة جنوب سيناء بافتتاح 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وهى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء، مسجد عودة بمدينة طور سيناء، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادى فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".





وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وذلك في ثلاث محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (452) مسجدًا.





وحققت الأوقاف رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي ، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.





وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح ، مؤكدة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.





من ناحيةأخرى، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ (ثلاثة وأربعين مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفًا ومائة وخمسة وخمسين) جنيهًا لصيانة المساجد على مستوى الجمهورية ، منها : (صيانة مبنى مديرية أوقاف الوادي الجديد ، واستكمال مبنى أوقاف مديرية الجيزة )





وواصلت وزارة حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





واكدت الوزارة، أن الدين والإنسانية يدعوان إلى النظافة والجمال وهما من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية ؛ لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال.





قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساجد التي تم افتتحها اليوم والجمعة الماضية شهدت أحدث عمارة إسلامية وأعادت لنا الطراز المملوكي والفاطمي.





وتابع أنه تم إعادة إعمار المنطقة الخديوية والفاطمية والعديد من المساجد في مختلف محافظات الجمهورية.



