Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

24 مليون جنيه حصيلة بيع كراسات شروط لشقق الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:04 ص
شقق اسكان اجتماعى
شقق اسكان اجتماعى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
بدأت وزارة الإسكان يوم الاثنين الماضي فى اتاحة كراسات الشروط للإعلان الرابع عشر لشقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" عبر مكاتب البريد المختلفة وخلال أقل من أسبوع تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليون جنيه تقريبا.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان أن الإقبال على شراء كراسات الشروط بالإعلان الحالى للمشروع كان كبيرا للغاية، وستقوم هيئة البريد بزيادة الأعداد المتاحة من الكراسات خلال الأيام القادمة بدءا من الأحد القادم.

اقرأ أيضا:

وتتيح الوزارة عبر الإعلان الرابع عشر 100 ألف شقة لإسكان محدودى الدخل بمساحات متنوعة 70 متر مربع و90 متر مربع، وذلك فى 12 مدينة جديدة هي "بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة".

وأضافت المصادر لـــ"صدى البلد"، أنه يتم طرح شقق إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه.

وذلك بخلاف مبلغ 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85% من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التسليم خلال 36 شهرا.. تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي الدخل في 14 مدينة جديدة

الأحد ولمدة أسبوع.. فتح باب حجز 125 ألف وحدة سكنية لذوى الاحتياجات الخاصة

يبدأ حجزها غدا.. كيف تحجز شقة بمقدم 12.5 ألف جنيه؟

اليوم ولمدة 40 يوما.. كيف تحجز شقة وزارة الإسكان بمقدم 12.5 ألف جنيه؟

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

ضمن مبادرة السيسي "سكن لكل المصريين".. الإسكان: طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطى الدخل.. شراء الكراسة المُتضمنة استمارة الحجز من أي مكتب بريد مميكن

Advertisements

ترشيحاتنا

بفستان جرئ.. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد 23 يوليو.. حسين فهمي يكشف كواليس القبض على والده ومصادرة أمواله

بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام

أخبار الفن | طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. الموت يفجع محمد صبحي

الاثنين.. بدء حجز 820 شقة فى مطار إمبابة.. تفاصيل

هل أصيبت أسرة محمد صلاح بكورونا؟.. عمرو الجنايني يجيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

حل اللغز بعد 4 سنوات.. شاهد لحظة اختفاء طيار في زاوية على شكل حدوة حصان| فيديو

علاج ألم الثدي والسكري.. أبرز فوائد بذور الكتان