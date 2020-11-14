24 مليون جنيه حصيلة بيع كراسات شروط لشقق الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى

بدأت وزارة الإسكان يوم الاثنين الماضي فى اتاحة كراسات الشروط للإعلان الرابع عشر لشقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" عبر مكاتب البريد المختلفة وخلال أقل من أسبوع تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليون جنيه تقريبا.





وقالت مصادر بوزارة الإسكان أن الإقبال على شراء كراسات الشروط بالإعلان الحالى للمشروع كان كبيرا للغاية، وستقوم هيئة البريد بزيادة الأعداد المتاحة من الكراسات خلال الأيام القادمة بدءا من الأحد القادم.





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وتتيح الوزارة عبر الإعلان الرابع عشر 100 ألف شقة لإسكان محدودى الدخل بمساحات متنوعة 70 متر مربع و90 متر مربع، وذلك فى 12 مدينة جديدة هي "بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة".





وأضافت المصادر لـــ"صدى البلد"، أنه يتم طرح شقق إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه.





وذلك بخلاف مبلغ 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85% من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

