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ديني

الإمام الأكبر يعزي ملك البحرين هاتفيا في وفاة رئيس الوزراء

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:23 م
الإمام الأكبر يعزي
الإمام الأكبر يعزي ملك البحرين تلفونيا في وفاة رئيس الوزراء
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محمد شحتة
أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، بصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، لتعزية جلالته في وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله قيادة البحرين وشعبها وذوي الفقيد الصبر والسلوان.

من جانبه، قدم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على هذا الشعور النبيل، داعيا لفضيلته بدوام الصحة وراحة البال، وأن يديمه الله زخرا للإسلام والمسلمين.
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