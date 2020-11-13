الإمام الأكبر يعزي ملك البحرين هاتفيا في وفاة رئيس الوزراء

أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، بصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، لتعزية جلالته في وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.





وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله قيادة البحرين وشعبها وذوي الفقيد الصبر والسلوان.



