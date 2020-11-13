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حوادث

ضبط 17 طن حلوى فاسدة.. ونيابة الدخيلة تأمر بحجز المسئول

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:26 م
طن حلوى فاسدة
طن حلوى فاسدة
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أحمد بسيوني

أصدر وكيل نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قرارًا بالتحفظ علي 17 طن حلوي فاسدة، وأمر ضباط المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.


كما قرر وكيل النيابة حجز المدير المسؤول عن المحل على ذمة التحقيق بتهمة الغش التجاري.


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تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود معلومات حول قيام أحد المحلات ببيع الحلويات الفاسدة بمنطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية.


وبعد الحصول على إذن النيابة، وبعد المداهمة تم الحصول على 17.1 طن حلوى غير صالحة للاستخدام الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وألقي القبض على المدير المسئول.


وتم التحفظ على الكمية المضبوطة قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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