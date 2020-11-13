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محافظات

لـ سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدًا بالإسكندرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:27 م
لـ سوء الأحوال الجوية..
لـ سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدًا بالإسكندرية
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أحمد بسيوني

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق 14 نوفمبر ٢٠٢٠، نظرا لسوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.


ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.


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ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.


وشهدت محافظة الإسكندرية، بعد غروب الشمس مباشرة، هطول الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب ليلة عاصفة شهدتها جميع أنحاء مدينة الإسكندرية، وأدت إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمياه، نظرًا لكمية مياه الأمطار غير المسبوقة، والتي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

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