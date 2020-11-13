7.2 مليار دولار استثمارات علمية لتطوير منتجات تدخين منخفضة المخاطر

تسعى كل من فيليب موريس والشركة الشرقية للدخان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للوصول إلى تشريع خاص لتصنيف منتج أيكوس فى مصر، الذي يعد نوعا من أنواع بدائل التدخين الأقل ضررا في العالم بحسب "بسمة شمس" مديرة الاتصال في شركة «فيليب موريس – مصر».



أضافت شمس خلال لقاء صحفي عبر تطبيق زووم بمشاركة مسؤولون بالشركة من سويسرا،أن منتج ايكوس موجود فى 4 دول عربية الان وهي الامارات العربية المتحدة و فلسطين والاردن و لبنان ويلقى رواجا فى اسواقها منوهه الى انه فى حال طرح ايكوس فى مصر سيكون هناك تعريف بالمنتج و سيكون متاحا فى المحال التي تبيع منتجات فيليب موريس .



ومن جانبها قالت كارلا يونس مديرة العلاقات العامة في فيليب موريس العالمية إن شركتها وضعت استراتيجية متكاملة بدأت في تنفيذها منذ سنوات تستهدف الحد من مخاطر التدخين عبر تطوير منتجات جديدة خالية من الدخان، تحمل شعار " نحو مستقبل خال من الدخان"تعتمد على تقليل الأضرار للمستمرين في التدخين. مؤكدة أن فيليب موريس لا تدعوا الى التدخين فان لم تكن مدخن فلا تبدء ، واذا كنت مدخنا فتوقف ، وان لم تستطيع فعليك ان تغير سريعا لمنتج اقل ضررا ، كما اننا لا نستهدف غير المدخنين، ونقوم حاليا بتحويل عدد من مصانع الشركة حول العالم لإنتاج منتجات التبغ المسخن.



وأوضحت يونس، أن "ايكوس "منتج مبتكر حصرى لشركة فيليب موريس ، متوفر حاليا في 57 دولة حول العالم و كانت اليابان أول دولة طرح فيها منتج إيكوس ويستحوذ فيها حاليا على حوالي 20% من سوق السجائر.



وذكرت يونس، أن 11 مليون شخص حول العالم يستخدمون في الوقت الحالي منتج أيكوس، وتستهدف الشركة الوصول إلى كل أسواق العالم مشيرا إلى أنه تقرر تخصيص 98% من الأموال المتعلقة بالأبحاث إلى منتجات التبغ المسخن الخالية من الدخان لتقليل الأضرار.



وكشف الدكتور أشرف الأمين، مدير إدارة دمج الأبحاث السريرية وغير السريرية لتطوير أبحاث منتجات فيليب موريس،أن الشركة انفقت 7.2 مليار دولار للابحاث والتطوير خلال ال 12 سنة الماضية وقدمت نحو 340 بحثا للحد من اضرار التدخين والبحث عن منتجات اقل خطرا علي صحة الانسان.



واستطرد موضحا ان فيليب موريس لديها مركز أبحاث متخصص في الوقت الحالي مقره سويسرا يضم نحو 450 موظف يعملون على تطوير منتجات التبغ الخالية من الدخان والتي تعتمد علي تسخين التبع بدلا من حرقه.



ولفت الأمين، الى أن الأبحاث التي أجرتها الشركة أثبتت أن مخاطر التدخين تأتي بشكل أساسي بسبب حرق التبغ الذي يؤدي إلى توليد نحو حوالي 6 آلاف مادة كيميائية ضارة تدخل جسم الإنسان.



واوضح الامين أن التكنولوجيا الجديدة التي تعتمد عليها منتجات الشركة وعلى رأسها إيكوس تقوم على فكرة تسخين التبغ حتى 350 درجة مئوية فقط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نسبة المواد الكيميائية الضارة بنسبة تصل إلى 90 و95%، بحسب ما توصلت إليه أبحاث فيليب موريس وأيضا جامعات عالمية ومؤسسات بحثية.



ونوه الأمين، الى أن هناك فرق كبير بين السجائر الإلكترونية ومنتج إيكوس، حيث تقوم الأولى بتسخين مادة سائلة، أما إيكوس فإنه يقوم بتسخين التبغ الطبيعي نفسه.



وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية أن عدد المدخنين حول العالم عددهم 1.3 مليار شخص



وتصنع فيليب موريس، منتجاتها في مصر من خلال شراكة مع الشركة الشرقية للدخان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الوحيدة المنوط بها انتاج أغلب أنواع التبغ فى مصر.

وتقوم فكرة أيكوس(IQOS) على تسخين التبغ حتى 350 درجة مئوية فقط بدلا من 800 درجة التي يحتاجها لحرق التبغ وبالتالي تنخفض المواد الكيميائية الضارة التي تدخل جسم الإنسان وهو ما يؤدي إلى انخفاض نسبة المواد الكيميائية الضارة بنسبة تصل إلى 95%، وفقا لابحاث منظمات دولية.تابعت شمس، أن الشركة تبحث مع جهات حكومية إمكانية طرح منتج أيكوس بالسوق المحلي مضيفة أن المفاوضات تدور حول وضع مسمى جمركي للمنتج خاصة أنه ليس تدخين ولا يندرج أيضا تحت السجائر الإلكترونية وبناءا على الاتفاق الذى سنتوصل اليه مع الجهات المعنية سيتم تحديد سعره فى مصر.اقرأ أيضا: