دراسة: المعلومات الخاطئة عن لقاح كورونا تقلل عدد الراغبين به

وأظهرت بيانات الدراسة، أن المعلومات الخاطئة أدت إلى انخفاض الرغبة في تلقي جرعة لقاع فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، عند توفرها من 54٪ إلى 47.6٪ في المملكة المتحدة ومن 41.2٪ إلى 38.8٪ في الولايات المتحدة.





وقالت البروفيسور هايدي لارسون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وقائد الدراسة، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد COVID-19 ستكون حاسمة للمساعدة في إنهاء هذا الوباء وإعادة حياتنا إلى ما يقرب من طبيعتها،





ومع ذلك اشار لارسون، إلى إن اللقاحات لا تعمل إلا إذا أخذها الأشخاص، حيث ان المعلومات المضللة قد تلعب دورًا في المخاوف القائمة وعدم اليقين بشأن فاعلية اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.