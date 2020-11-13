الإسماعيلي يقترب من ضم مودي المقاصة

اقترب أحمد عبد العزيز مودى لاعب فريق مصر المقاصة من الانضمام للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم خط دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل.









وجاء ذلك بعد اتفاق مسؤولي الإسماعيلي مع مودي الذي يقترب من الانضمام لمدة موسمين.





وترددت أنباء داخل النادي الاسماعيلي حول أن مودي سيحصل على الإستغناء عنه غدًا السبت قبل العودة للإسماعيلي.





يذكر أن مودي من قطاع الناشئين بالنادي الاسماعيلي والفريق الأول، قبل إنتقاله لبتروجيت ثم تليفونات بنى سويف و النجمة اللبنانى والمقاولون العرب وأخيرًا فريق مصر للمقاصة.