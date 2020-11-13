عزت العلايلي: قدمت أعمالا فنية أفخر بها.. والتكريم أجمل ما يتوج مسيرة الفنان

علق الفنان عزت العلايلي، على تكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية، قائلا: "فضل من الله ونعمة عظيمة".





وأكد العلايلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" قدمت أعمالا فنية أفخر بها مثل الأرض والطريق إلى إيلات".





وأكمل:" أجمل ما يتوج مسيرة الفنان هو التكريم فهو أبقي وأعظم من المال"، متابعا: " أشكر كل القائمين على المؤتمر كانوا على قدر كبير من المسؤلية والإحترام".





وكرمت إدارة المهرجان الفنان القدير عزت العلايلي والذي تحمل الدورة اسمه لهذا العام، حضر المهرجان الفنانة إلهام شاهين والفنان وصلاح عبد الله والنجمة اللبنانية كارول سماحة وسلوى محمد ونورهان، وعدد من نجوم ومخرجي الوطن العربي.





ويُعرض برنامج "الجُمعة في مصر" على "MBC مصر" كل مساء الجمعة.



