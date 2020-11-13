خبير نقل: حل مشاكل التكدس المروري كان يعتمد على المسكنات عكس الآن

تحدث الدكتور حسن مهدي استشاري الطرق والنقل، عن مشروعات تطوير المحاور والكباري والبنى التحتية بتوجيهات قيادة الدولة المصرية.





وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" حل مشاكل التكدس المروري قبل عام 2014 كانت تعتمد على المسكنات وليس حل الأزمة.





وأردف: "لكن ما تضمنته شبكة الطرق الجديدة اهتم بحل جميع المشاكل المرورية على كافة المحاور وكذلك الاخذ فى الإعتبار على ان يعمل المحور المرورى على ازدهار حركة التنمية





ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يتابع مشاريع الطرق والكبارى بشكل دورى للتخفيف عن كاهل المواطن.





ولفت إلى أن شبكة الطرق الجديدة لها الكثير من الفوائد ومنها تقليل التلوث وخفض زمن الرحلات و الحد من الحوادث طبقا للاحصائيات الرسمية للجهاز المركزى للمحاسبات التى اكدت انخفاض الحوادث بنسبة 24%.





وأشار إلى أن شبكة الطرق تم تنفيذها طبقا لأعلى المعايير العالمية مؤكدا على انها اخذت فى الاعتبار الربط بين المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى.



