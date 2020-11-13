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رياضة

كارفخال جاهز للإنتر ومخاوف بسبب فينيسيوس وفاران ومودريتش

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:31 م
لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد
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القسم الرياضي

 أعلن ريال مدريد اقتراب عودة ظهيره الأيمن الإسباني دانيال كارفخال من الاصابة وأنه يمر بالمرحلة الأخيرة من حالة التعافي حيث أدي اللاعب تدرييبات في الجيم وعلي العشب. 

ومن المنتظر أن يجري كارفخال برنامجا تأهيليا ليكون جاهزا لمباراة فياريال في الدوري الإسباني و مباراة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا و التي يسعي ريال مدريد للخروج منها بنتيجة إيجابية للقفز لصدارة المجموعة 

وفي نفس السياق هناك مخاوف كبيرة داخل النادي الملكي بسبب مخالطة فاران لبن يدر المصاب بفايروس كورونا خلال معسكر منتخب فرنسا و فينيسيوس لمخالطته جابرييل مينينو خلال معسكر المنتخب البرازيلي ولوكا مودريتش لمخالطته دوماجوي خلال معسكر المنتخب الكرواتي، 

وأجرى اللاعبون فحوصات لمعرفة ما اذا كانوا مصابين بفايروس كورونا أم لا وينتظر النادي نتيجة الفحوصات للتأكد من صحة اللاعبين و الاطمئنان علي سلامتهم.
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