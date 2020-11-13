مروة نصر تكتب: للتحرر من الطاقة السلبية

للصلح مع الذات والتحرر من الطاقات والأفكار السلبية، والتخلص من الطاقات السامة المتراكمة في الجسم ..





تقنيه الهوبونوبونو ينصح بها كل علماء الطاقة .. تقنية جديدة، لكنها تقنية بسيطة جدا للتحرر من قيود الماضي والمرض والسلبية والصلح مع النفس والذات والآخرين والصلح مع عضوك المريض أو تصليح التفكير الخطأ تجاه نفسك وتجاه جسمك طبقها بأي نية ليك .. ممكن وانت بتقرأ في التمرين تحس أنها تقنية سخيفة ومضحكة، ولكن في الحقيقة لما تجربها هتشعر بالفرق والنتيجة المذهلة.





قام دكتور هيولين بالانفراد بنفسه فترة ما، وفي وقت خلوته وتأملاته اكتشف التقنية دى للتحرر والصلح مع ذاته، وهي تتمثل في أربع كلمات مهمة، لكنها ليها ترددات عالية في الكون. . وهي أنا أسف، أرجوك سامحني، أنا أحبك، شكرا ... أ نا أسف (طاقة الاستغفار) ارجوك سامحني (طاقة السماح) أنا أحبك (طاقة الحب) شكرا (طاقة الحمد والامتنان).

كدة جمعت في اربع كلمات صغيرة اقوى طاقات الكون مع بعض ووحدتها في طاقة واحدة، ثم تطلقها لنفسك أو للآخرين .. ازاي بئي مش متخيل ان تكون النتيجه جبارة ..





كل شخص مننا ليه مشكلة في الماضي ولكن إذا كانت المشكلة دى لسه بتطاردك لحد دلوقتي في حياتك وبتحس انها معطلاك ومستنزفه طاقتك او ان كنت بتعاني من مرض في جسمك او كنت بتمر بمشكلة مع شخص ما، طبق التقنيه الرائعه دى عالشان تساعدك تتحرر من الطاقه السلبيه اللي مسبباها لك المشكلة دى .





*اولا اتنفس بشكل عميق بحيث يكون الزفير اكبر من الشهيق لحد متوصل لمرحلة الاسترخاء ممكن ٣ مرات شهيق من الأنف وزفير من الفم .





*ثانيا اجلس جلسة مريحة تساعدك على الاسترخاء أكتر أو حتى نام على سريرك، وغمض عينيك وممكن تشغل جنبك أي موسيقى هادية.





*ثالثا تخيل نفسك في الوقت ال حصلت فيه المشكلة بكل تفاصيلك و ملامحك وكل ال كنت حاسس بيه وقتها تجاه الموقف وتخيل كمان ردات فعلك علي وجهك وجسمك تجاه الموقف ده.. أ و تخيل الشخص اللي عاوز تعتذ رله وتحسن علاقتك معاه وآخر موقف زعلكم أو بعد بينكم.





*رابعا بهدوء اعتذر لنفسك أو للشخص اللى تنوي الصلح معاه عن طريق ترديد كلمات التقنية الأصلية.

-أنا أسف.

-أرجوك سامحني.

-انا بحبك.

-شكرا.





(أنا أسف) قلها وانت كلك يقين بأنك المسؤل عن ال حصل اتجاه نفسك او لاي شخص اخر ، عالشان تتحرر من تحمل المشاعر السلبيه دى والتضرر منها طول الوقت .





(ارجوك سامحني) قول الجملة دى وانت تعتذر لنفسك عن الخطأ دى وفعل طاقه التسامح جوا قلبك .





(انا بحبك) اثبت لنفسك انك بتحبها وبتقبلها زى ماهي او للطرف ال بتتخيله .





(شكرا) انت ف الكلمة دى بتشكر نفسك انك طول الفترة السابقة دى اتحملت الشعور السئ والمعاناه ف الموقف ده.. وأخيرا اشكر الله على كل موقف ساندك فيه وعلى أنه متواجد معاك وجنبك ديما.





*خامسا لما تحس انك ف حاله افضل وكمان الشخص اللى كنت متخيله استقبل طاقتك خد نفس عميق شهيق وزفير وفتح عينيك بهدوء وسلام.



