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ساحة رأي

د. منى إبراهيم تكتب: ما وراء الطبيعة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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تنادي النداهة فيراها شخص واحد ويسمع ويجري ورا الصوت فقد يخدعه سمعه وبصره فيجر نفسه خلف الصوت ويذهب بعيدا فلا يعود.

أفكار وحكايات كنا نسمعها في وقت خلي من تطور التكنولوجيا فننسبها لها ولكنها حكايات ممن رأي وسمع في دلجه ليل ريفي ساكن وسط الحقول وبراح الطبيعة، فظن المستمع أن قوي خارقة تأتي لتساعدنا، أو أذي من تشاء فما عليك معادتهم.

فغالبية الناس تعتقد بالمس الشيطاني ماعدا الطبيب النفسي فيركن إلي العلم  ولكن المس علم  آخر لا يجد هوي لمن يعتمدون العلم فقط.

ويحي حي برهن ان  قنديل ام هاشم مهم في وقت كان الطب والعلاج عند الناس رفاهية أو شبه عيب ولكنه شيء من الروحانيات التي تساعد في العلاج.

حلقات مسلسل " ما وراء الطبيعه" ارتبط في الفترة الزمنية اواخر الستينات من القرن الماضي لم يكن بمقدور الكاتب أن يسرد هذه الأحداث الدرامية في الوقت الحالي فلم تعد الفتيات يذهبن لملء الجرات قبل الفجر وتسمع من يغني لهن ويحمل عليهن الجره ، ولم يعد الفلاح يسهر في غيطه ليلًا يروي الزرع ويجد أشخاصا يحادثهم في عتمة الليل، فليل أصبح صاخبًا وامتد العمار إلي الأراضي الزراعية.

إنني لا أنكر ما سمعناه من أجدادنا عن البيوت المهجورة المسكونة بالجن ولا من مات محروقا وأصبح له عفريت ولكن لماذ لم يستمر هذه القوي التي شكلت عالما خفيا إلي الان  وانطوت في سجلات الزمن وأصبح علي صفحات التراث الشعبي التي حوت بين صفحاتها بركات الأولياء وقواهم الخارقة ولا أعرف لماذا انقطعت هذه النفحات.. نواميس وقوانين الكون تدعونا لاكتشاف المزيد منها لخدمة البشرية فما لنا بد من البحث في ما وراء الطبيعة.
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