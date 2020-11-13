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ساحة رأي

بيري محمد تكتب: دعم الألعاب الفردية لذوي الهمم مسئوليتنا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أصبح لا يثير استغرابي ولا أندهش عندما أري العالم أجمع يتجمع  علي شعبية وحب  كرة القدم معشوقة الجماهير في كل مكان ... وأصبح أيضا ظلم الألعاب الفردية واضحا جدا ولا يثير أي اهتمام إلا قلة قليلة جدا بنسبة  لا تتعدي ٥% من النسبة الكلية.

ولكني توقفت  عند هذه النقطة  وقررت أن يكون دعمي للألعاب الفردية ليس هذا فقط بل يصل هذا الدعم للأحب إلي قلبي ذوي الهمم ...

فكم من لعبة فردية حقق أصحابها من ذوي الهمم بطولات دولية وأوليمبية وعالمية ولم نسمع عنها  ...كم من أولياء أمور تعبوا ليتم وصول صوتهم لهذا....

الأهم كم من مدرب وجهاز صنع أبطالا من ذوي الهمم ولم نسمع عنهم لا هم ولا  أبطالناا.
أوليس لهم علينا حق ؟!...أوليس تسليط الضوء عليهم مسؤوليتنا ؟! 
أشعر كثيرا بالفخر من كفاح أبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحاربة ليصلوا لحلمهم وبعد تعب واجتهاد شديد ليصلوا للتتويج العالمي ورفع علم مصر في المحافل الدولية ...وبعد كل هذا التعب والاجتهاد لا يجدون من يسلط عليهم الضوء إلا بكلمات شكر بسيطة تكاد لا يسمع عنها أحد. 

أري ظلم شديد في هذا لهم ولحقهم علينا ... وفي مقالي هذا أتعهد بأن أتولي تسليط الضوء والدعم الدائم للألعاب الفردية ولأبطالها من ذوي الهمم ... وكلي فخر وأنا أنعهد بمسؤولية إضاءة نجاحهم الذين تعبوا فيه ... الحياة الرياضية في العالم أصبحت كرة القدم  أسلوب حياة وفي وجهة نظري أري أنها ثقافة شعب فنحن من نعطي الشعبية ونحن من نسلبها أن أردنا ...

الإحساس بقيمة النحاح ودعمه يحب أن لا يتوقف علي كرة القدم فأحيانا دعمنا للالعاب الفردية وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تكون نتيجتها إحساسا جميلا بالتقدير والعرفان لكلا من أبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعتراف بنجاحهم وأساسهم في  مجتمعاتنا المصرية والعربيه علي حد سواء ، واعتراف بتقدير تعب مدربهم وجهازهم وكل من يتولي أمرهم ودعمهم لكي يصلوا إلي البطولة.

لن أقول كالعادة في مقالاتي طوبي للرحماء لأنهم يرحمون ولكن أقول في مقالي هذا دعمهم مسؤوليتنا جميعا وهذا حقهم علينا.
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