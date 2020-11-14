برلمانية: الحكومة مستعدة للموجة الثانية لكورونا.. وعلى الشعب الالتزام

قالت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الحكومة على أتم الاستعداد لكافة السيناريوهات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة بخصوص تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، مشيرة إلى ضرورة عودة التزام المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.





وأوضحت "سعد"، خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الوضع الحالي يعتبر أفضل بكثير عن بداية انتشار الفيروس في مصر مارس الماضي، قائلة:"في الاول مكنش عندنا خلفية عن المرض بشكل كبير ومكنش في استعداد كافي لكن دلوقتي المستشفيات مستعدة وفي أماكن خاصة للعزل والموضوع هيكون أقل خطورة".





وشددت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة توخي الحذر من جانب أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مع بداية فصل الشتاء الذي ينشط به عدد من الفيروسات كفيروس الأنفلونزا، مؤكدة أن مصل الأنفلونزا الموسمية سيحميهم لدرجة كبيرة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد اليوم الجمعة، سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى.





وشدد الرئيس السيسي، علي الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء وبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس وذلك حفاظا علي سلامة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة.