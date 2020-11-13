القومي للبحوث يعلن تسجيل لقاح مصري على قائمة منظمة الصحة العالمية لقتل كورونا

كشف الدكتور محمود معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث، إنه تم تسجيل لقاح مصري 100% في منظمة الصحة العالمية ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف معوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه تم التوصل لإنتاج 4 لقاحات للقضاء على فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الدولة تعطي هذا الأمر اهتماما كبيرا.





وتابع نائب رئيس المركز القومي للبحوث، أنه نسير على خطوات إنتاج اللقاحات التي تسير بها دول العالم، وتم تجريب اللقاح على المستوى المعملي وأثبت نجاحا كبيرا.





وأكد الدكتور محمود معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث، أن هذا اللقاح مصري خالص وتم ارساله لنظمة الدواء، متابعا أنه حاليا يتم تقييمه للانتاج النهائي.





وأكمل معوض: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم لنا كل الدعم بشكل كبير، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا أثبتت للعالم أن الأبحاث لها دور.



