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برلمان

برلماني: الموجة الثانية لكورونا تقترب.. وعودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتمي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:32 ص
كمامة - ارشفية
كمامة - ارشفية
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القسم السياسي
أشاد النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصة مع بداية فصل الشتاء، قائلا:"الموجة الثانية لفيروس كورونا تقترب من صر خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية ولابد أن تعود تشديدات الالتزام بالإجراءات الاحترازية". 

وأوضح "حافظ"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها المستشفيات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها ستمر كما مرت الموجة الاولى دون خسائر كبرى. 

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك مناطق تم التعرف عليها بأن بها عدد كبير من الإصابات، مشيرا إلى ضرورة وضع قيود على هذه المناطق حتى لا تصبح بؤرة لتفشي المرض 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد اليوم الجمعة، سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى.

وشدد الرئيس السيسي، علي الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء وبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس وذلك حفاظا علي سلامة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة.
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